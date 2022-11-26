نائب: غياب السلطات تسبب بوجود مليوني منزل عشوائي في العراق دون حلول

2022/11/26 | 23:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارجع عضو مجلس النواب علي الحميداوي ، السبت ، سبب وجود اكثر من مليوني وحدة سكنية عشوائية في عموم البلاد لغياب التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وقال الحميداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “معالجة العشوائيات لا يمكن أن ترى النور إلا من خلال تشريع القانون وقرار حكومي” ، مبينا أن”هناك جملة من المعوقات أمام تشريع قانون العشوائيات “.وأضاف أن “مليوني منزل عشوائي في عموم أنحاء البلاد حيث احتلت العاصمة بغداد الصدارة وبات من الضروري حل مشكلة العشوائيات”.وأشار إلى أن ” الحصول على سكن لائق يعد حقا من حقوق الإنسان تفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية أن توفر لكل عائلة سكن لها بدلا من العشوائيات التي تشهدها اليوم لاسيما داخل العاصمة بغداد “،واثار عرض قانون العشوائيات على مجلس النواب الخلاف السياسي والشعبي ما تسبب في انهاء مناقشته وتأجيل طرحه لحين اجراء التعديل اللازم في مضامينه.

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