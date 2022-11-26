مبيعات الجمعة السوداء في بريتش كولومبيا تتأثر بالتضخم القياسي وتكلفة المعيشة

2022/11/26 | 23:43 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادف أمس الجمعة يوم الجمعة الأسود، وهو أحد أكثر أيام التسوق ازدحامًا في العام، ولكن مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 40 عامًا، ما المبلغ الذي يمكن للناس إنفاقه؟ تجوب CityNews شوارع فانكوفر لتذوق عادات التسوق لدى الناس.أخبرنا البعض أنهم يحصلون على الضروريات، مثل الحفاضات، لبعض الأطفال حديثي الولادة في الأسرة.قال آخرون […]

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