أنقرة تعلن مقتل وإصابة خمسة من جنودها شمالي العراق

2022/11/26 | 23:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت، مقتل جنديين اثنين خلال عملية "المخلب القفل" الجارية شمالي العراق، وإصابة ثلاثة آخرين.

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