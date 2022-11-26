العراق موعود بيومين من الامطار.. وثقلها على جزئين من البلاد

2022/11/26 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، اليوم السبت، في منشور له على الفيسبوك هطول الأمطار على مناطق واسعة في العراق منتصف الأسبوع الجاري.

وقال السلامي في منشوره الذي تابعته (بغداد اليوم) إن "جميع النماذج لخرائط الطقس عن حالة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، أظهرت احتمالية هطول أمطار وثقل الحالة شمال وغرب البلاد".

وشملت أيضا توقعات الراصد الجوي، هطول الأمطار مناطق الوسط، ومن ضمنها العاصمة بغداد.

ونوه السلامي إلى وجود فرص لزخات مطر في مدن الفرات الأوسط، في حين ستكون حصة المنطقة الجنوبية من الأمطار هي الأقل.

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