السوداني يلتقي فرقاً تخصّصية من الخبرات الوطنية الساندة للخطط التنموية للحكومة

2022/11/26 | 23:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إلتقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، جمعاً من الفرق التخصّصية المؤلّفة من خبرات وطنية في مجالات مختلفة.

وأكد السيد السوداني دور الخبرات الوطنية في إسناد مؤسسات الدولة، ودعم رؤية الحكومة في تنفيذ برنامجها وما تضمّنه من أولويات، ومواجهة المشاكل والعقبات التي تحول دون تقديم الخدمات اللازمة، وفق المهام والواجبات الموكلة لها.

ووجّه السيد رئيس مجلس الوزراء الفرق التخصّصية بالعمل على تقديم الحلول العلمية الكفيلة بمعالجة المشكلات في مختلف القطاعات الحيوية، وإسناد الخطط التنموية للحكومة، بما يعزز التنمية الاقتصادية للبلد.

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