بعد يوم من لقائه وفدا أميركيا وتصاعد الخلاف بخصوص كردستان العراق.. السوداني يتلقى دعوة لزيارة إيران

2022/11/26 | 23:54 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، السبت، دعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لزيارة طهران وسط تصاعد الخلاف بين البلدين بخصوص كردستان العراق التي تشن عليها إيران هجمات مستمرة.

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