المالية تعلن اتمام إجراءات تمويل رواتب الموظفين للشهر الحالي

2022/11/27 | 00:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزير المالية الست طيف سامي اليوم السبت ، الانتهاء من اجراءات تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الحالي لكافة وحدات الانفاق في للوزارات والجهات غير المرتبطة .وبينت وزير المالية ، في بيان “اكمال دائرة المحاسبة كافة الاجراءات المتعلقة بتمويل الرواتب بإستثناء بعض وحدات الانفاق للدوائر التي لم ترسل كتب طلب تمويل لحد الان “، داعيةً “وحدات الإنفاق للوزارات والدوائر الى مراجعة دائرة المحاسبة لإستلام كتب التمويل لكل من تلك الوحدات” .ودعت الوزير طيف سامي “باقي وحدات الانفاق في الدوائر الى سرعة تزويد وزارة المالية بالبيانات المطلوبة لغرض اكمال اجراءات تمويل رواتبهم للشهر الحالي” .

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