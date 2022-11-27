اقتصادي يبين اعداد العاطلين مقابل العمالة الاجنبية في العراق

2022/11/27 | 00:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بين الخبير الاقتصادي نبيل جبار، اليوم السبت، عدد العاطلين عن العمل في العراق مقابل العمالة الاجنبية، فيما أكد أن أكثر من ٣٥٠ الف عامل أجنبي دخل بصورة غير شرعية.

وقال جبار في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “عدد العاطلين في العراق مليون و600 الف عامل عراقي حسب الاحصائيات والتقديرات الحكومية الرسمية”.

وأشار الى أن “عدد العمالة الاجنبية في البلد يقارب المليون شخص، منهم اكثر من 350 الف عامل دخلوا بصورة غير شرعية”.

وأضاف، أن ” ما يبدو في البرنامج الوزاري لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية هو زيادة عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية من 1.5 مليون مستفيد ليتجاوز 2.5 مليون بموازنة تتجاوز 3.5 تريليون دينار سنويا، بالاضافة الى تدقيق المشمولين ببرنامج الرعاية وتعديل قانون العمل”.

وتحاول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية زيادة اعداد المشمولين بالرعاية الاجتماعية لاسيما الاسر محدودة الدخل لمعالجة خط الفقر الذي يهدد ملايين العوائل في البلاد.

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