الحكيم عن السوداني: تدرجه الوظيفي جعله صاحب دراية بالأزمات والمشاكل وحلولها

2022/11/27 | 00:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / رأى زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم السبت، أن التدرج الوظيفي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني جعله صاحب دراية بالأزمات والمشاكل وحلولها.وذكر الحكيم، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز “في لقائنا مع شيوخ ووجهاء عشيرة الثراون المنتمية إلى إمارة بني حسن في الفرات الأوسط استذكرنا التاريخ المشترك الذي جمعنا بشيوخ […]

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