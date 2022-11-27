بعد الفوز على المكسيك.. ميسي ينعش آمال الأرجنتين في التأهل للدور الثاني

2022/11/27 | 00:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره المكسيكي بهدفين دون رد، في مواجهتهما على أرض استاد لوسيل، مساء السبت، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

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