2022/11/27 | 01:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، السبت 11/26/2022.مدير الهندسة العسكرية...

ظهرت المقالة تفاعلات ساعة المسلة: الحشد شرع في الأعمال الخدمية بإيعاز من السوداني أولاً على المسلة.

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