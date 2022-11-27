ميسي يحيي آمال الأرجنتين ويقودها للانتصار على المكسيك في المونديال

2022/11/27 | 01:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أنعشت الأرجنتين آمالها في التأهل إلى ثمن النهائي بفوزها على المكسيك 2-0 يوم السبت في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ضمن كأس العالم.وبدا الضغط واضحاً على الأرجنتين بعد الخسارة أمام السعودية إذ كانت ستودع البطولة بشكل رسمي في حال خسارتها أمام المكسيك.ولم يقدم زملاء ميسي أداءً مقنعاً على مدار ستين […]

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