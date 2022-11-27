أزمة جديدة في السودان.. وقطاع التعليم على المحك

2022/11/27 | 01:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة المعلمين السودانيين الدخول في إضراب متدرج عن العمل في كل البلاد اعتبارا من 28 نوفمبر، والذي سيكون لمدة يوم واحد وسيتبعه تحركات أخرى قد تصل للإضراب العام إذا لم تتم تلبية مطالبهم.

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