2022/11/27 | 02:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: نشرت صفحة محمد ابراهيم باللهجة الدارجة: لازم تطبگ على الشارع او...

ظهرت المقالة المواطن يدفع الضرائب ولا يعرف الجيوب التي تستقر فيها الأموال! أولاً على المسلة.

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