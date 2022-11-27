البيت الأبيض يدين لقاء ترامب بأحد دعاة

2022/11/27 | 03:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان البيت الأبيض السبت لقاء الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب في دارته في فلوريدا شخصا معروفا بأنه من دعاة تفوق العرق الأبيض ومغني الراب كانييه ويست الذي أثارت تصريحات له اعتبرت معادية للسامية موجة ردود فعل شاجبة.

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