الصحافيون سيخسرون الكثير في حال توقف تويتر عن العمل

2022/11/27 | 03:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شخص ينظر إلى شاشة كمبيوتر يظهر عليها شعارا تويتر القديم (يسار) والحديث (يمين) في واشنطن بتاريخ السابع من حزيران/يونيو 2012 © ا ف ب/ارشيف دوغلاس كورن باريس (أ ف ب) – في أقلّ من 15 عاماً، أحدثت منصة تويتر تغييراً جذياً في عمل الصحافيين، فمن ناحية إيجابية تتيح لهم مصادر ومعلومات عدة، لكنّها قد […]

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