الأوكرانيات يتعلمن مهارة جديدة لمقاومة الغزو الروسي

2022/11/27 | 04:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا منذ أشهر، بدأت النساء الأوكرانيا البحث عن أدوار لمساعدة بلادهم على مقاومة الحرب الروسية، إذ بدأت بعضهن في التدرب على التحليق بالطائرات المسيرة والتي تلعب دورا حاسما في المعارك.

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