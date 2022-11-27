2022/11/27 | 05:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5vk7JJhk63A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إنشاء كنيسة ومركز لحوار الأديان قرب مدينة أور الأثرية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إنشاء كنيسة ومركز لحوار الأديان قرب مدينة أور الأثرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).