مسؤول: صادرات العراق لم تتأثر بخفض أوبك بلس للإنتاج

2022/11/27 | 06:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الأنباء العراقية السبت عن المسؤول في شركة تسويق النفط العراقية، سعدون محسن قوله إن أي قرار تتخذه مجموعة "أوبك بلس" في اجتماعها المقبل في ديسمبر سيراعي وضع السوق وتوازنها.

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