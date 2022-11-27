رقم قياسي في ملعب لوسيل.. مباراة تشهد

2022/11/27 | 07:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على حسابه على تويتر أن الحضور الجماهيري في ملعب لوسيل خلال المباراة بين الأرجنتين والمكسيك، السبت، هو الأعلى في تاريخ كأس العالم "فيفا" منذ نهائي سنة 1994 عندما حضر المباراة 94 ألفا و194 شخصا.

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