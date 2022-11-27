تركي آل الشيخ يعلّق على حظوظ المنتخب السعودي في بلوغ دور الـ 16

2022/11/27 | 07:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على حظوظ منتخب بلاده في بلوغ دور الـ 16، في بطولة كأس العالم 2022.

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