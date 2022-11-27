السعودية.. تحذير رسمي من سائل قد يؤدي إلى

2022/11/27 | 08:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تجمع الرياض الصحي الأول، في منشور على تويتر، الأحد، من أن هناك نوع من السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية، قد يؤدي إلى "تسمم النيكوتين".

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