2022/11/27 | 09:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرة المالية تعلن إتمام إجراءات تمويل رواتب الموظفين للشهر الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/27 | 09:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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