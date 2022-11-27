2022/11/27 | 09:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصناعة العراقي: لدينا 40 الف موظف فائض وسنغلق بعض المصانع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/27 | 09:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصناعة العراقي: لدينا 40 الف موظف فائض وسنغلق بعض المصانع) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصناعة العراقي: لدينا 40 الف موظف فائض وسنغلق بعض المصانع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).