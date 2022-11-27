القبض على احد أكبر تجار المخدرات في محافظة ميسان

2022/11/27 | 09:13 - المصدر: بغداد اليوم

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تمكنت مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية / قسم مكافحة مخدرات ميسان من إلقاء القبض على تاجر للمواد المخدرة ضبط بحوزته (5 كغم) من مادتي الكريستال والحشيشة المخدرتين، حيث تمت إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28) مخدرات لينال جزاءه العادل.

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