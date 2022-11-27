المباشرة بتحديـد موقـع إنشـاء مدينـة صناعيـة فـي ميسـان

2022/11/27 | 09:13 - المصدر: بغداد اليوم

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زار وفد من هيئة المُدن الصناعية مُحافظة ميسان برفقة لجنة الكشف الموقعي التابعة إلى هيأة المسح الجيولوجي العراقية لغرض الكشف وتحديد مُحددات القطعة المُخصصة لإنشاء مدينة صناعية تبلُغ مساحتها ( ٢٥٢٧ ) دونم وتقع في جزيرة سيد نور هور الحويشـة .واِلتقـى وفد الهيئة خِلال الزيارة بمُدير دائرة عقارات ميسان السيد حيـدر عبـد الجبـار ، والتواصل مع دائرة عقارات الدولة لغرض الحصول على المُوافقات الأصولية ووضع آلية تعاون لإنشاء مدينة صناعية في المُحافظة المذكورة ، حيث أكد مُدير دائرة عقارات ميسان على ضرورة أنّ يكون للمُحافظة دور في إستقطاب المُستثمرين والمُطورين ، مُبدياً إستعداده لمُفاتحة الدوائر القطاعية لغرض تسهيل الإجراءات مع الدوائر المعنية في المُحافظـة .تجـدر الإشارة إلى أنَّ هيئة المُدن الصناعية تسعى لإنشاء مُدن صناعية في مُختلف مُحافظات العراق من خِلال إستغلال الأراضي المتروكة والغير آهلة بالسكان وجعلها مناطق إقتصادية مُهمة وتحويل المعامل ضِمنَ مُدن صناعية نظامية تخدم المرحلة القادمة وعرضها كفُرصة إستثمارية وفق ما تسمح به القوانين وإعداد دراسة الجدوى لتحديد المُتطلبات والإحتياجات ونوع الصناعات وحجم الإستثمـارات .

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