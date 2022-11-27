2022/11/27 | 09:16 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تعلن نتائج استبانتها لقياس مدركات الرشوة في دوائر التقاعد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/27 | 09:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تعلن نتائج استبانتها لقياس مدركات الرشوة في دوائر التقاعد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تعلن نتائج استبانتها لقياس مدركات الرشوة في دوائر التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).