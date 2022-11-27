اعتقال أحد اكبر تجار المخدرات في ميسان

2022/11/27 | 09:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم الاحد، القاء القبض على احد أكبر تجار المخدرات في محافظة ميسان

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