2022/11/27 | 09:18 - المصدر: السومرية نيوز
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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم الاحد، القاء القبض على احد أكبر تجار المخدرات في محافظة ميسان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال أحد اكبر تجار المخدرات في ميسان ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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