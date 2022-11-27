يقودها مسن.. شاهد سيارة تقتحم مطعمًا بعد اصطدامها بالواجهة وتقتل إحدى الزبائن

2022/11/27 | 09:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة بيشوبفيل بولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية قتلت امرأة مسنة وأصيب عدة أشخاص آخرين بعد أن اقتحام سيارة يقودها رجل مسن مطعم “وينديز” بعد اصطدامها بواجهته وفقًا لمكتب شرطة مقاطعة لي، وكانت الضحية البالغة من العمر 70 عامًا والتي تدعى، جاني كيركلاند، داخل المطعم بصحبة زوجها الذي نجا بأعجوبة من الحادث المميت.

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