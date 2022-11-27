نيجيرفان بارزاني يزور بغداد اليوم

2022/11/27 | 09:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت رئاسة اقليم كردستان، اليوم الاحد، ان رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني سيزور بغداد اليوم الأحد في ثاني زيارة له للعاصمة خلال أسبوع.وذكرت رئاسة الإقليم في بيان تلقاه / المركز الخبري […]

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