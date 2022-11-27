2022/11/27 | 09:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عثرت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الاحد ،على كمية كبيرة من المتفجرات قرب دائرة حكومية في محافظة الأنبار.وذكر بيان لاعلام الحشد ان “قوة من الفوج الأول المقر المسيطر الأول للواء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يفجر 20 جليكانا من المواد المتفجرة في الأنبار المركز الخبري الوطني.

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