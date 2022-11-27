المباشرة بتحديد موقع إنشاء مدينة صناعية في ميسان

2022/11/27 | 09:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الأحد، المباشرة بإجراءات الكشـف وتحديـد موقـع إنشـاء مدينـة صناعيـة فـي مُحافظـة ميسـان.

وذكر بيان للوزارة، “تنفيـذاً لتوجيهات وزير الصناعة والمعادن ومُتابعة حثيثة من وكيل الوزارة لشؤون التخطيط، زار وفد من هيئة المُدن الصناعية مُحافظة ميسان برفقة لجنة الكشف الموقعي التابعة إلى هيئة المسح الجيولوجي العراقية لغرض الكشف وتحديد مُحددات القطعة المُخصصة لإنشاء مدينة صناعية تبلُغ مساحتها (2627) دونما وتقع في جزيرة سيد نور هور الحويشـة”.

وأضاف البيان، أن “وفد الهيئة التقى خِلال الزيارة بمُدير دائرة عقارات ميسان حيـدر عبـد الجبـار، والتواصل مع دائرة عقارات الدولة لغرض الحصول على المُوافقات الأصولية ووضع آلية تعاون لإنشاء مدينة صناعية في المُحافظة المذكورة”.

بدوره، أكد مُدير دائرة عقارات ميسان على “ضرورة أنّ يكون للمُحافظة دور في إستقطاب المُستثمرين والمُطورين”، مُبدياً إستعداده “لمُفاتحة الدوائر القطاعية لغرض تسهيل الإجراءات مع الدوائر المعنية في المُحافظـة”.

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