2022/11/27 | 10:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Pp4j6gXQKRE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نواب يدعون لحسم ملف رئاسات اللجان وملفات اخرى في نشرة الــ 8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نواب يدعون لحسم ملف رئاسات اللجان وملفات اخرى في نشرة الــ 8 صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).