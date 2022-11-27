الموارد المائية: مياه الخزانات لا تتجاوز 12‌% من طاقتها

2022/11/27 | 10:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الموارد المائية أن المياه

المتوفرة في الخزانات تبلغ 12‌% من

طاقتها فقط، لافتة إلى خطة لإنشاء سدود

حصاد مهمة، منوهاً إلى أن الموجات

المطرية ساعدت في تقليل الإطلاقات لما

توفره في إرواء المزرو

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