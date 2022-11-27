2022/11/27 | 10:11 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت وزارة الموارد المائية أن المياه
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية: مياه الخزانات لا تتجاوز 12% من طاقتها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المتوفرة في الخزانات تبلغ 12% من
طاقتها فقط، لافتة إلى خطة لإنشاء سدود
حصاد مهمة، منوهاً إلى أن الموجات
المطرية ساعدت في تقليل الإطلاقات لما
توفره في إرواء المزرو
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية: مياه الخزانات لا تتجاوز 12% من طاقتها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية: مياه الخزانات لا تتجاوز 12% من طاقتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).