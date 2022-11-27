الأرجنتين تنتصر على المكسيك وتحيي آمال عبور مجموعات المونديال

2022/11/27 | 10:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنعشت الأرجنتين آمالها في التأهل إلى

ثمن النهائي بفوزها على المكسيك 2-0 يوم

السبت في المرحلة الثانية من مباريات

المجموعة الثالثة ضمن كأس العالم.

وبدى الضغط واضحاً على الأرجنتين بعد

الخسارة أمام السعو

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