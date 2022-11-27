2022/11/27 | 10:11 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصين تسجل رابع ارتفاع قياسي يومي على التوالي باصابات كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/27 | 10:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تسجل رابع ارتفاع قياسي يومي على التوالي باصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تسجل رابع ارتفاع قياسي يومي على التوالي باصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).