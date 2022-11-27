2022/11/27 | 10:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4NqkNzFa_qA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد إفلاسه.. رجل صيني متفائل بسداد ديونه البالغة 6.4 ملايين دولار عبر بيع النقانق في كُشك صغير!) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد إفلاسه.. رجل صيني متفائل بسداد ديونه البالغة 6.4 ملايين دولار عبر بيع النقانق في كُشك صغير!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).