2022/11/27 | 10:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني بانقاذ فتاة اليوم الاحد، من محاولة انتحار في بغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “فتاة تولد ٢٠٠٣ اقدمت على رمي نفسها من اعلى جسر الجادرية داخل النهر بدافع الانتحار”.واضاف ان “قوة من النجدة النهرية الموجودة اسفل الجسر تمكنت من انقاذها ونقلها الى المستشفى لتلقي العلاج”.

ظهرت المقالة رمت نفسها من اعلى جسر الجادرية..



انقاذ فتاة من محاولة انتحار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رمت نفسها من اعلى جسر الجادرية.. انقاذ فتاة من محاولة انتحار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رمت نفسها من اعلى جسر الجادرية.. انقاذ فتاة من محاولة انتحار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).