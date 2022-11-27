 استثمار بابل: نسعى لتكون المحافظة عاصمة العراق الصناعية

2022/11/27 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت هيئة استثمار بابل عن توجه المحافظة لتكون المدينة الصناعية الأولى خلال الفترة المقبلة على المستوى المحلي، عبر تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في هذا المجال .

وأوضــح رئيس الهيئة محمد جاسم زكم لـ "الصباح"، أن "بابل ستشهد إنجاز عدد من المشاريع الاستثمارية الصناعية خلال الفترة المقبلة، تضاف إلى المشاريع الاستثمارية الصناعية التي نفذتها في وقت سابق، مبيناً أن من بينها معمل صناعة الألمنيوم ومعمل الريان لإنتاج الزيوت الذي سيتم تشغيله نهاية العام الحالي ويوفر نحو 3000 فرصة عمل".

وتابع أن "الهيئة ستمنح إجازات استثمارية لمشاريع أخرى، منها مشروع معمل لصناعة الكارتون ومشاريع صناعية أخرى"، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت خططاً لتطوير واقع الاستثمار من خلال الاهتمام بالجانب الصناعي وجعل بابل المدينة الصناعية الأولى في العراق".

وأكد أن "الجانب الصناعي يعد فرصتها الحقيقية للنهوض بواقعها الاقتصادي، خاصة أنها تتميز بموقعها الذي يتوسط محافظات البلاد"، مبينا أن "هذه المشاريع ستقلل بشكل كبير من خروج العملة الصعبة خارج البلاد".

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