رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي يستقبل نيجيرفان بارزاني

2022/11/27 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الاحد، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، استقبل في مكتبه رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد".

وصل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، الى العاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وصل العاصمة بغداد للقاء القوى السياسية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئاسة اقليم كردستان، مغادرة رئيسها نيجيرفان بارزاني الى بغداد لاكمال لقاءات القوى السياسية.

وقالت الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لغرض إكمال جدول أعمال لقاءات واجتماعات الأسبوع الماضي مع القيادات السياسية العراقية، يتوجه رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم، إلى بغداد في زيارة تستغرق يوماً واحداً".واضافت أنه "بعد اللقاءات والاجتماعات التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الاتحادي العراقي وعدد من القيادات السياسية وكبار المسؤولين في البلد، ألغى نيجيرفان بارزاني جدول أعمال ولقاءات واجتماعات اليوم الثاني لزيارته وعاد إلى إقليم كردستان للمشاركة في مراسم العزاء المقامة على أرواح ضحايا حادث انفجار منظومة الغاز المؤلم في مدينة دهوك".وأشارت الى أنه "من المقرر أن يكمل الرئيس نيجيرفان بارزاني، اليوم، برنامج الزيارة إلى بغداد، ويعقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد آخر من القيادات وكبار المسؤولين العراقيين".

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