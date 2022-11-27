2022/11/27 | 10:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم الثامن للمونديال.. إسبانيا تهدد ألمانيا بإقصاء مبكر واليابان أمام فرصة التأكيد وأسود الأطلس يصطدمون "بالشياطين" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/27 | 10:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم الثامن للمونديال.. إسبانيا تهدد ألمانيا بإقصاء مبكر واليابان أمام فرصة التأكيد وأسود الأطلس يصطدمون "بالشياطين") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم الثامن للمونديال.. إسبانيا تهدد ألمانيا بإقصاء مبكر واليابان أمام فرصة التأكيد وأسود الأطلس يصطدمون "بالشياطين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).