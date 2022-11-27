وفاة إسرائيلي ثانٍ أصيب في أحد انفجارين بمحطتي حافلات في القدس

2022/11/27 | 10:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي إسرائيلي، السبت متأثرا بجروح أصيب بها في أحد انفجارين وقعا في مدينة القدس في وقت سابق هذا الأسبوع، وفق مستشفى شعاري تسيديك الذي يعالجه.

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