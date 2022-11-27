صحيفة: مخاوف إنكليزية من السماح للسعودية بشراء أكبر ناديين في البلاد

2022/11/27 | 10:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرز مخاوف من احتمال احتكار كرة القدم الإنكليزية، إذا سُمح للمستثمرين السعوديين بشراء ناديي مانشستر يونايتد، وليفربول - أكبر ناديين في البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور"، السبت.

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