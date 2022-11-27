خلال أسبوع.. تسجيل قرابة 800 حالة عنف أسري في العراق

2022/11/27 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، حصيلة الواجبات الامنية في بغداد والمحافظات لغاية أسبوع، فيما أكدت أن العراق سجل 741 حالة عنف أسري.

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