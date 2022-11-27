تقرير: العراقيون اشتروا أكثر من 9 آلاف سيارة خلال شهر

2022/11/27 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ذكرت شركة Focus2Move المختصة بتقديم البيانات الخاصة حول السيارات، أن سوق السيارات في العراق في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2022 ارتفعت، مبينة أن شركة سوزوكي تزدهر في سوق المبيعات.

وقالت الشركة في احدث تقرير لها لشهر تشرين الثاني ، ان مبيعات السيارات العراقية حافظت على الزخم في الارتفاع عند أعلى مستوى لها في سبتمبر/ ايلول ، حيث بلغت المبيعات 9.213 آلاف سيارة، منهية الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 بمبيعات بلغت 73.220 ألف سيارة بارتفاع بلغ 12.1٪ عن العام الماضي.

وأضافت ان "بيانات العلامة التجارية للأشهر التسعة الأولى، جاءت كيا بالمرتبة الأولى بأكثر السيارات مبيعا في العراق حيث باعت 21.774 الف سيارة"، مشيرة ان شركة تويوتا تأتي ثانيا التي باعت 18.870 الف سيارة.

وتابعت انه في المرتبة الثالثة جاءت هيونداي التي باعت 5.761 آلاف سيارة بانخفاض بلغ (26.1٪) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة الى ان النجم الصاعد هو سيارات سوزوكي التي اكتسبت نموا في المبيعات بنسبة 1336 ٪ متقدمة في المركز التاسع مع مبيعات بلغت 1.278 سيارة.

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