2022/11/27 | 10:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PyAxtiCdUJ0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد تدفع وبيروت تسحب..سرقات العراق تدخل غينس - بالمختزل - حلقة ٦٨) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد تدفع وبيروت تسحب..سرقات العراق تدخل غينس - بالمختزل - حلقة ٦٨) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).