تسجيل معدلات رشوة يتقاضاها موظفو التقاعد بمعدلات عالية

2022/11/27 | 10:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: اعلنت هيئة النزاهة، الاحد، 27 تشرين الثاني، 2022، نتائج استبانتها لقياس...

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