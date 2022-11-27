مئات المتظاهرين احتجاجاً على القيود الصارمة لمكافحة كوفيد في جامعة تسينغهوا في بكين

2022/11/27 | 10:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك مئات الطلاب من جامعة تسينغهوا المرموقة في بكين الأحد في تظاهرة ضد سياسة الحكومة الصينية لمكافحة وباء كوفيد-19، وفق ما ذكر شاهد لوكالة فرانس برس وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال الطالب “عند الساعة 11,30 (03,30 ت غ)، … Readmore

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