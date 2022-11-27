نجيرفان بارزاني في بغداد لاستكمال زيارته السابقة ولقاء المسؤولين العراقيين

2022/11/27 | 10:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يزور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد (27 تشرين الثاني 2022)، العاصمة بغداد في زيارة تستغرق يوماً واحداً لاستكمال زيارته السابقة ولقاء المسؤولين العراقيين.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان انه لغرض إكمال جدول أعمال لقاءات … Readmore

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