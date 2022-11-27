2022/11/27 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أكدت وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاحد، أن غزارة الهطولات المطرية خلال 24 ساعة الماضية زادت من الخزين المائي في سدي دوكان ودربنديخان والدبس والعظيم.شهدت معظم مدن ومناطق إقليم كوردستان والعراق خلال 24 ساعة الماضية، هطولاتٍ مطرية غزيرة، خصوصاً في الإقليم حيث سُجلت أعلاها بـ 107 ملم، وأدناها بـ 10 ملمترات.أظهر بيانٌ لوزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان، معدلات هطول الأمطار في مختلف مناطق الإقليم،اعتباراً من الساعة 9 صباحاً من يوم الجمعة ولغاية الساعة 9 من صباح السبت.وسجلت مدينة أربيل 25.9 ملم، والسليمانية 28 ملم، ودهوك 15.7، وكركوك 50.8، بينما سجلت محافظة حلبجة 40.3 ملم، وزاخو 41.8 ملم.في حين قالت وزارة النقل إن أعلى معدلٍ للأمطار سُجِّل في بلدة هيران التابعة لأربيل بـ 107 ملم، تلتها بلدة ياخسمر بالسليمانية بـ 92 ملم، ثم ميرگسوور وجومان بـ 92 ملم، و80 ملم.وجاءت معدلات هطول الأمطار وفق الجدول الآتي:أربيل 25.9 ملم ، السليمانية 28 ملم ، دهوك 15.7 ملم ، كركوك 50.8 ملم ، حلبجة 40.3 ملم ، كلار 29.8 ملم ، سوران 53.4 ملم مصيف صلاح الدين 50.1 ملم ، شقلاوة 58.5 ملم ، زاخو 41.8 ملم ، عقرة 29 ملم ، جمجمال 58.8 ملم ، دوكان 58.2 ملم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال 24 ساعة.. الامطار تزيد الخزين المائي في 4 سدود عراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال 24 ساعة.. الامطار تزيد الخزين المائي في 4 سدود عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).